पशु प्रेमी मेनका गांधी का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं पशुओं के डॉक्टर?

सोशल मीडिया पर मेनका गांधी की आलोचना करते हुए कुछ हैशटैग चलाए जा रहे हैं. सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वेटरनरी के डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की है, उन्हें अपशब्द कहें हैं. दो ऑडियो भी इस संबंध में वायरल की जा रही हैं जिनमें कथित तौर पर मेनका गांधी वेटरनरी के डॉक्टरों को अपशब्द कह रही हैं.

मामला एक कुत्ते के इलाज से जुड़ा हुआ है, ऑडियो के अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि मेनका गांधी कुत्ते के सही इलाज न किये जाने से भारी नाराज हैं. वे डॉक्टरों से उनकी डिग्री के बारे में भी पूछती हैं, सस्पेंड करने की बात करती हैं, क्लिनिक बंद करा देने और कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की भी बात कर रही हैं. हालांकि आजतक इन वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता.

इन ऑडियो के वायरल होने के बाद से ही वेटरनरी डॉक्टरों में भारी रोष है, वे ट्विटर पर मेनका गांधी के बहिष्कार और उनसे माफी मांगे जाने की मांग कर रहे हैं. ट्विटर पर #bycottmenkagandhi नाम से एक हैशटैग चलाया जा रहा है. इसी हैशटैग के साथ एक ट्वीट फिल्मकार अशोक पंडित ने भी किया है, उन्होंने एक ऑडियो भी शेयर की है जिसे कथित तौर पर मेनका गांधी और वेटरनरी डॉक्टर के बीच की बातचीत बताया जा रहा है.

फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए कहा है- ''अब समय आ गया गया है कि अहंकारी और अपमानित करने वाली मेनका गांधी को पार्टी से हटाया जाए और उन्हें दी हुई सभी शक्तियां उनसे वापस ले ली जाएं. उन्हें तात्कालिक मेडिकल हेल्प की जरूरत है. मुझे पता है उनके द्वारा बहुत से निर्दोष डॉग लवर्स को परेशान किया गया है.'' इस ट्वीट को आप यहां भी देख सकते हैं:-

It’s high time that this arrogant & abusive politician #MenakaGandhi should b sacked from d party & all powers should be taken away from her .

She needs immediate medical help .

I know many innocent dog lovers being humiliated by her. #Boycottmenakagandhi #मेनकागांधीमणिमंगलम https://t.co/CuWtDk6Vii pic.twitter.com/GfWk5CS5nl