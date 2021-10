सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं से कहा- लड़ाई जीतनी है तो BJP-RSS के झूठ का पर्दाफाश कीजिए

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हमें वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा.

हाल ही में CWC मीटिंग के बाद मंगलवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सोनिया गांधी ने ये बैठक ली. इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे. इस दौरान सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए.

Meeting of General Secretaries, In-charges & PCC Presidents, led by Congress President Smt. Sonia Gandhi & Shri @RahulGandhi, to discuss INC membership program, Jan Jagran Abhiyan & upcoming elections. pic.twitter.com/JZZid2s8yt