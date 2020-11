अहमद पटेल को दिग्विजय सिंह की भावभीनी श्रद्धांजलि, बोले- हम कांग्रेसियों के लिए हर राजनैतिक मर्ज की दवा थे

दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है. पार्टी नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अहमद पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अहमद पटेल नहीं रहे. एक अभिन्न मित्र विश्वसनीय साथी चला गया. हम दोनों सन 77 से साथ रहे. वे लोकसभा में पहुंचे मैं विधान सभा में. हम सभी कांग्रेसियों के लिए वे हर राजनैतिक मर्ज़ की दवा थे. मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहना उनकी पहचान थी.

कांग्रेसियों के लिए हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे-दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई भी कितना ही गुस्सा हो कर जाए उनमें यह क्षमता थी वे उसे संतुष्ट कर ही भेजते थे. मीडिया से दूर, पर कांग्रेस के हर फैसले में शामिल. कड़वी बात भी बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे सीख सकता था. कांग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी भी नहीं भुला सकती. अहमद भाई अमर रहें.

गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढ़वाडिया ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.अर्जुन मोढ़वाडिया ने कहा है कि वे इस खबर को सुनकर बेहद दुखी हैं, आज भारत माता ने अपना बेटा खो दिया, हम लोगों ने अपने प्रिय दोस्त, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक को खो दिया है. अर्जुन मोढ़वाडिया ने कहा कि अहमद पटेल मेरे लिए हमेशा से रास्ता दिखाने वाले बनें रहेंगे.

Deeply pained, A void to remain & an irreplaceable loss to the Nation & @INCIndia.



I have not only lost a senior party leader but also a affectionate friend, philosopher and guide. @ahmedpatel will forever be a guiding light for me.



May the Almighty give strength to the family. pic.twitter.com/Ute2E3carr

अहमद पटेल का निधन एक गहरा खाली स्थान छोड़ गया-प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताया है. प्रियंका गांधी ने कहा है कि अहमद पटेल न सिर्फ बुद्धिमान और अनुभवी साथी थे जिनके पास मैं हमेशा सलाह और सहयोग के लिए जाती थी, बल्कि वो एक मित्र के भी समान थे, जो हमलोगों के साथ विश्वसनीय साथी के तौर पर खड़े रहे. उनका निधन एक गहरा खाली स्थान छोड़ गया है. उनकी आत्मा को शांति मिले.



Ahmed ji was not only a wise and experienced colleague to whom I constantly turned for advice and counsel, he was a friend who stood by us all, steadfast, loyal, and dependable to the end.

असाधारण टैलेंट के स्वामी थे अहमद पटेल-सिंघवी

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो अबतक जिन नेताओं से मिले हैं उनमें से अहमद पटेल सबसे तीक्ष्ण मेघा के शख्सियत थे. उन्होंने लिखा है कि उनके पास असाधारण टैलेंट था. उनकी याद करने की क्षमता अदभुत थी.

कांग्रेस नेता सुष्मिता देब ने कहा है कि अहमद पटेल पार्टी और उनके लिए शक्ति के स्तंभ थे. वे सभी लोगों की बातों को बड़ी गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुनते थे. सुष्मिता देब ने कहा कि वे मुश्किल घड़ी में हमेशा उन्हें सच्ची और नेक सलाह देते थे.