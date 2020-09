चीनी रक्षामंत्री से मुलाकात के पहले ओवैसी का सवाल- जमीन खाली करने को कहेंगे राजनाथ?

LAC पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ बैठक होने वाली है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमिन प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग से पहले सवाल पूछते हुए कहा है कि राजनाथ सिंह, क्या आप चीनी रक्षा मंत्री से बिना शर्त भारत के हिस्से का 1000 स्क्वैयर किलोमीटर जमीन खाली करने को कहेंगे? लद्दाख के जिस हिस्से पर चीनी सेना ने चार महीने पहले कब्जा कर लिया था. उन्होंने आगे कहा कि या फिर आप पीएमओ (प्रधानमंत्री ऑफिस) को फॉलो करते हुए कहेंगे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है. हमें यह जानने का हक है.

ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'राजनाथ सिंह आज आप चीन के रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं. क्या आप उनसे चीनी सेना द्वारा चार महीने पहले कब्जाए गए लद्दाख के 1000 स्क्वैयर किलोमीटर जमीन को बिना शर्त खाली करने को कहेंगे. या फिर आप प्रधानमंत्री ऑफिस के बयान को दोहराते हुए कहेंगे कि हमारी सीमा के अंदर कोई दाखिल ही नहीं हुआ है. हम यह जानने का पूरा हक है.'

