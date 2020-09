रक्षा मंत्री राजनाथ के रूस दौरे का तीसरा दिन, रूसी सेना की चर्च और म्यूजियम का किया दौरा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों रूस में हैं और शंघाई संगठन सहयोग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. शुक्रवार को अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने रूसी सेना की मुख्य चर्च का दौरा किया, साथ ही म्यूजियम भी पहुंचे. अपनी यात्रा के तीसरे दिन राजनाथ सिंह ने कई अधिकारियों से मुलाकात भी की.

राजनाथ सिंह की ओर से इस दौरे की ट्विटर पर तस्वीर भी साझा की गई. इस चर्च की शुरुआत इसी साल 20 जून को की गई थी, जहां पर रूस की सेना से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाई गई हैं.

अगर इसकी चर्च की बात करें तो इसमें कुल 6 गुम्बद हैं, जिने रूस की सेना की 6 टुकड़ियों को समर्पित किया गया है. साथ ही यहां मौजूद म्यूजियम में रूसी सेना के इतिहास और युद्ध में जीत की जानकारी दी गई है. आपको बता दें कि शंघाई संगठन सहयोग की इस बैठक में संबंधित देशों के रक्षा मंत्री एक साथ आएंगे.

More pictures from RM’s visit to the Main Cathedral of Armed Forces of the Russian Federation and Museum Complex "Memory Road". pic.twitter.com/sVjWRg6gGw