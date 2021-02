कांग्रेस बनाएगी सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम, राहुल ने वीडियो जारी कर की लोगों से जुड़ने की अपील

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम ज्वाइन करने की अपील की है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद शुरू की है. इस बाबत सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम से जुड़ने के लिए टोल फ्री टोल नंबर जारी किया गया है. इस टीम से वॉट्सऐप, वेबसाइट, ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं.

सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये टीम न्याय के लिए लड़ने वालों योद्धाओं की है. यह नफरत की सेना नहीं है. यह हिंसा की सेना नहीं है. यह सत्य की सेना है. यह एक सेना है जो भारत के विचार का बचाव करेगी.

India needs non violent warriors to fight for truth, compassion & harmony. You are central to defending the idea of India.



Come, #JoinCongressSocialMedia in this fight.



India needs you! pic.twitter.com/DhBsHMKU22