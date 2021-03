India Today Conclave South 2021: सद्गुरु बोले, चुनाव की हार का हिसाब सड़कों पर आकर कर रहे

'ईशा फाउंडेशन' के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2021' कार्यक्रम में मंदिरों के संरक्षण, कोरोना महामारी, चुनाव प्रणाली और विपक्ष की भूमिका समेत तमाम विषयों पर अपनी राय रखी. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के विचार का समर्थन किया. सद्गुरु ने कहा कि जब देश में पूरे साल चुनाव हो रहे हों तो फिर आडंबर की ही उम्मीद की जा सकती है, तर्क की नहीं.

सद्गुरु ने कहा, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय को उठाया. भारत में पांच साल में एक बार लोकसभा चुनाव होने चाहिए और उसके ढाई साल बाद पूरे देश में एक साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए. इससे राजनीतिक दलों को खुद को साबित करने के दो मौके मिल जाएंगे. अगर पूरे साल ही देश में चुनाव होते रहेंगे तो फिर आप तार्किक दृष्टिकोण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. सद्गुरु ने कहा कि भारत में चुनाव का समय पूरी तरह से अर्थहीन बातों और घटनाक्रमों का वक्त बन चुका है.

चुनाव कैंपेन के लिए मिले सिर्फ 90 दिनों का वक्त

सद्गुरु ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को और मजबूत बनाया जाना चाहिए और चुनाव के कैंपेन के लिए 90 दिनों का वक्त तय कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक सालभर पहले ही लोग इलेक्शन के मूड में आ जाते हैं. लोग हर वक्त कैंपेनिंग करते रहते हैं. दो राज्यों में चुनाव हैं और मीडिया 24 घंटे उनसे जुड़ी खबरें ऐसे दिखाता है जैसे चुनाव देशभर में हैं. लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा. इसके लिए भी समय सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि मैंने अमेरिका में ऐसा देखा है. इलेक्शन से तीन या चार महीने पहले ही उस पर चर्चा होनी चाहिए. इलेक्शन कमीशन को भी इस ओर कड़े कदम उठाने चाहिए.'

विपक्षी दलों और आंदोलन को लेकर बोले सद्गुरु

सद्गुरु से सवाल किया गया कि क्या भारत में विपक्ष को चुनाव में हार के बाद और ज्यादा सकारात्मक भूमिका में आने की जरूरत है? सद्गुरु ने कहा, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप चुनाव जीतते हैं तो आपको कानून बनाने की शक्ति मिलती है. जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वो सड़कों पर आकर अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं. अब, कोई भी आसानी से 10,000-20,000 लोगों को सड़कों पर ला सकता है और लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये अराजकता है. जब आप इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करते हैं तो ये दिखाता है कि आपको विकास और लोगों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं है.

