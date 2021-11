Parliament Session Live: 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट, राहुल गांधी ने बुलाई बैठक

संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. पहला दिन हंगामेदार रहा था. विपक्ष के हंगामे के बीच ही कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया. दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं और वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लामबंद हो गया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है, जिसमें 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं.

राहुल गांधी के साथ बैठक में कौन-कौन पहुंचा?

कांग्रेस की ओर से लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है. सांसदों के निलंबन पर आज विपक्षी दलों ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की. दिलचस्प बात ये है कि कल हुई बैठक में सिर्फ 11 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज 16 पार्टियां इसमें शामिल हुईं. विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस के अलावा डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, टीआरएस, केरल कांग्रेस, वीसीके और आम आदमी पार्टी शामिल हुई है. सूत्रों ने ये भी बताया कि अगर निलंबन वापस नहीं लिया जाता है तो विपक्षी पार्टियां राज्यसभा का बायकॉट करेंगी. वहीं, अब विपक्षी पार्टियां राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पास भी जाएंगे.

#WATCH Opposition parties meet at the Parliament to discuss future strategy after suspension of 12 Rajya Sabha MPs for the remaining part of the Winter session. Congress MP Rahul Gandhi present in the meeting pic.twitter.com/oF7JMSgB9H

सिंघवी बोले- ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम

सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने एक संयुक्त बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि ये निलंबन राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है.

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित करने से बीजेपी मेजोरिटी में आ गई है. इससे वो राज्यसभा में आसानी से बिल पास करवा सकती है. उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. सिंघवी ने कहा कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम है.

By suspending 12 MPs from the #RajyaSabha, BJP has now gone ahead of the majority number. Can easily pass listed bills through the upper house now.



This move has no parallel in history of parliamentary democracy and is entirely undemocratic, unlawful, and unconstitutional!