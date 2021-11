MSP पर दिमाग ठीक करे सरकार, वर्ना 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, मुंबई से राकेश टिकैत की वॉर्निंग

मुंबई के आजाद मैदान में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र के किसान संघों की महापंचायत में आए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने एमएसपी (MSP) पर सरकार को दिमाग ठीक करने और बातचीत की मेज पर आने की चेतावनी दी. टिकैत यहीं नहीं रुके, उन्होंने वॉर्निंग के लहजे में कहा कि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आने का इंतजार कर रहे हैं.

किसानों का धरना कब समाप्त होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बातचीत की मेज पर नहीं आती, तब तक किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून समेत छह मांगों पर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कह रहे हैं.

#WATCH | In Mumbai, BKU leader Rakesh Tikait says, "Govt of India should mend its ways and bring a law on MSP. Otherwise, January 26 (Republic Day) is not far, and 4 lakh tractors & farmers all are there." pic.twitter.com/sBMoJ9N1rI