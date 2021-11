ये बेलगाम सांड, इसे खुला मत छोड़िए, BJP की मदद करता है...राकेश टिकैत ने ओवैसी पर साधा निशाना

किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे. यहां उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. यहां तक कि टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला. टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, एक आपके यहां का बेलगाम सांड आपने खुला छोड़ दिया. वो बीजेपी की मदद करता फिर रहा. उसे यहीं बांध कर रखो.

टिकैत ने कहा, वो (ओवैसी) भाजपा की सबसे बड़ी मदद करता है. उसे यहां से बाहर मत जाने दो. वो बोलता कुछ और है उसका मकसद कुछ और है. उसकी जांच कर लेना. उसे बांध कर रख लो. उसे हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो. वो वहां जाएगा, तो भाजपा की मदद करता है. ये पूरे भारत को पता है. ये बेलगाम सांड है. वो बयान कुछ और देगा. भाजपा वाले उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं. ये दोनों A और B टीम हैं.

#WATCH | In Hyderabad, BKU leader Rakesh Tikait says, "You have an unbridled bull here who's helping BJP. Tie him down here itself. He helps BJP the most. Don't let him out of here. He says something else but has some other goal. Don't let him go out of Hyderabad & Telangana..." pic.twitter.com/BU6HWaEK58