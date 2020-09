कंगना के पुराने स्टेटमेंट से विवादों में अध्ययन सुुुुमन बोले- अब मेरा नाम ना घसीटें

बॉलीवुड एक्टर और शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर काफी मुखर नजर आए. उन्होंने इस सिलसिले में कंगना रनौत की तारीफ भी की. मगर जबसे सुशांत मामले में ड्रग एंगल सामने आया है और कंगना रनौत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है तब से उनकी तो मुश्किलें बढ़ी ही हैं साथ ही अब अध्ययन की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. जिसके संदर्भ में उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और मीडिया से गुजारिश की है कि उन्हें इस मामले में ना घसीटा जाए.

दरअसल एक समय अध्ययन सुमन और कंगना रनौत रिलेशनशिप में हुआ करते थे. मगर बाद में जब दोनों के बीच बाद बिगड़ी तो फिर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग की. अध्ययन सुमन ने अपने बयान में ये तक कहा था कि कंगना रनौत ड्रग लेती हैं. ये बात कुछ साल पुरानी है. मगर अब एक्टर को अपने इस पुराने विवाद की वजह से फिर से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पड़ रहा है. इस बात से अध्ययन काफी नाखुश नजर आ रहे हैं. दरअसल महराष्ट्र सरकार अध्ययन सुमन के पुराने बयान के तर्ज पर कंगना के भी ड्रग लेने की जांच करने जा रही है. जबकी अध्ययन दोबारा इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं.

Please do not drag my name in this!! I was ridiculed back in 2016 for speaking out by these media channels and now Iam sorry I have nothing to say ! Regards — adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) September 8, 2020

My name has sprung up relating to an interview which I had given in 2016 !!!! People stop speculating and dragging me in this toxicity ! I have not filed any case against anybody ! I don’t intend to visit that dark phase of my life ! Please please I have moved on ! Let me be ! — adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) September 8, 2020

Media channels frantically call me to talk to me please don’t call me if it is in regards to this matter I said what I had to in 2016 I have nothing else to say.. I have had a huge struggle in regards to my work a dan finally I have seen a ray of hope. If u can’t support me — adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) September 8, 2020

उन्होंने ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स किए हैं और गुजारिश की है कि अब उन्हें इस बात से दूर रखा जाए वे इन सब बातों को पीछे छोड़ चुके हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा- साल 2016 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसकी वजह से आज फिर मुझे विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है. कृप्या मुझे इनसब में घसीटना बंद करें. मैंने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं किया है. अब मैं दोबारा अपने जीवन के उन काले दिनों में वापस नहीं जाना चाहता. मैं अब आगे बढ़ गया हूं. मुझे बख्श दें.

मेरा जीवन सुधरने दें

अध्ययन ने आगे कहा कि- मीडिया चैनल्स से मुझे कॉल आ रही हैं. जो भी मुझे कहना था मैंने साल 2016 में कह दिया. इन सब वजहों से मुझे अपने काम में काफी संघर्ष करना पड़ा. मैं अपने जीवन को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुझे इसमें ना घसीटें. उस समय मेरी जो परिस्थिति थी उस हिसाब से मैंने कुछ बातें बोली थीं. मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. अब इसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है.