पुडुचेरी में राहुल गांधी से महिला ने की शिकायत, CM बोले- मेरी तारीफ कर रही है, बीजेपी ने ली चुटकी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिवसीय पुडुचेरी के दौरे पर हैं. अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बुधवार को मछुआरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की. इस बीच यहां एक नया सियासी विवाद छिड़ गया. बातचीत के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए.

सोलई नगर से आई महिला ने कहा कि चक्रवात के बाद मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिलने नहीं गए. सरकार ने हमारी मदद नहीं की. महिला तमिल में बोल रही थी, जिससे राहुल गांधी समझ नहीं पाए. फिर ऐसा वाकया हो गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.



सीएम वी. नारायणस्वामी ने राहुल गांधी से कहा कि वो (महिला) कह रही हैं कि निवार तूफान के वक्त मैं उनके इलाके में गया था और उनकी मदद की. इस गलत अनुवाद पर बीजेपी चुटकी लेने लगी. बीजेपी नेता सीटी रवि ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करके कांग्रेस को घेरा.

उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'कांग्रेस नेता झूठ बोलने में राहुल गांधी के साथ प्रतिस्पर्धा करते दिख रहे हैं! बुजुर्ग महिला (तमिल में): सरकार ने चक्रवात के दौरान हमारी मदद नहीं की. राहुल गांधी से पुडुचेरी के सीएम नारायणस्वामी: चक्रवात के दौरान उनसे मिलने और राहत प्रदान करने के लिए वह मुझे धन्यवाद दे रही हैं.'

Aandavan 🙏



CONgress leaders seem to be competing with Rahul Gandhi in telling lies !



Elderly Woman in Tamil: Government did not help us during cyclone.



Puducherry CM Narayanaswamy to Rahul: She is thanking me for visiting her during cyclone and providing relief 😂 pic.twitter.com/G503woWDQA