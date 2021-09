जेपी नड्डा बोले- तीसरी लहर की आशंका के बीच BJP ने 6.8 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक किए तैयार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी ने 43 दिनों में 6 लाख 88 हजार स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए गए. नड्डा ने कहा, अगर देश में तीसरी लहर आती है, तो ये कार्यकर्ता हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करेंगे. इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है.

बता दें कि जेपी नड्डा ने 28 जुलाई को ही देशभर में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की थी. नड्डा ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान भाजपा ने सेवा ही संगठन पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत लोगों की सेवा की है.

In July, we had pledged to train 4 lakh volunteers in 2 lakh villages to support the healthcare system if the third wave of COVID hits the country. In 43 days, we have trained 6.88 lakh volunteers and are hoping to touch 8 lakh mark very soon: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/SnHOrKjdfz