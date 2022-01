Pegasus खुलासे पर घमासान, कांग्रेस बोली- ये देशद्रोह, स्मृति ईरानी के OSD और वसुंधरा राजे की भी हुई जासूसी

कांग्रेस ने पेगासस डील के खुलासे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है और मोदी सरकार का ये काम देशद्रोह है.

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार ने संसद से झूठ बोला था, यह भी कि लोगों को ठगा गया था और नागरिकों से झूठ बोला गया था. हम सदन में जिम्मेदारी तय करेंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहते हैं.

यह 'लोकतंत्र का अपहरण' और 'देशद्रोह का कृत्य' है

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से ऐसा कहती आ रही थी, "मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाइवेयर पेगासस से अवैध और असंवैधानिक जासूसी रैकेट के कर्ताधर्ता हैं. इसमें पीएम मोदी खुद शामिल हैं!" यह एक बेशर्म 'लोकतंत्र का अपहरण' और 'देशद्रोह का कृत्य' है.

Shocking new expose in an international publication has now confirmed what we have long asserted



“Modi Govt the deployer & executor of illegal & unconstitutional snooping & spying racket through Israeli surveillance spyware Pegasus & PM Shri Modi is himself involved”



