अमेरिका और चीन को लेकर भारत की रणनीति पर राहुल गांधी ने किए सवाल, विदेश मंत्री ने दिया जवाब

शनिवार को विदेश मामले की संसदीय कंसलटेटिव कमिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विदेश मामले की संसदीय कंसलटेटिव कमिटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका और चीन के बीच बंटी दुनिया को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं.

राहुल गांधी ने पूछा कि अमेरिका और चीन के मध्य बंटी दुनिया (बाइपोलर वर्ल्ड) में भारत का क्या स्टैंड है और भारत की क्या ग्लोबल रणनीति है सरकार बताए. इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के बीच भारत को एक ग्लोबल रणनीति बनाने की जरूरत है.

हालांकि इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और उनको नहीं लगता कि चीन इतना प्रबल होने वाला है.

इस दौरान राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर भी चिंता जताई. वहीं राहुल गाधी ने पूर्व कांग्रेस सरकारों के अनुभवों को सरकार से साझा करने का भी प्रस्ताव दिया.



देखें: आजतक LIVE TV

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच में संघर्ष की स्थिति में भारत के स्टैंड को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा. इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा, आनंद शर्मा भी मौजूद थे. इस दौरान विदेश सचिव हर्ष सिंगला ने प्रेजेंटेशन भी दिया.

दरअसल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से इस कमेटी का गठन किया जाता है. इसके चेयरमैन संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं. इसका मकसद सांसदों को सरकार की नीतियों और पॉलिसी के बारे में अवगत कराना है. कमेटी में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहते हैं.

Record three and a half hour meeting of the Parliamentary ConsultativeCommittee on ExternalAffairs began at 11.30 &just concluded. A wide-ranging, stimulating&candid discussion between EAM ⁦@DrSJaishankar⁩ & the dozen MPs who attended. We need more such interactions w/GOI! pic.twitter.com/kE0AutA8ZZ