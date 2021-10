राहुल गांधी ने पूछा- पेगासस की मंजूरी किसने दी? क्या PM को मिल रहा था डेटा, दें जवाब

पेगासस जाजूसी कांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश है. पेगासस के जरिए सेंट्रल एजेंसियों पर अटैक किया गया है.

हम चाहेंगे कि इस पर संसद में बहस हो, इसलिए पेगासस का मुद्दा फिर उठाएंगे. पेगासस पर प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात पर मुहर लगाई है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया है. इसमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जाएगी और कमेटी 8 हफ्तों में रिपोर्ट देगी.

ऑर्डर किसने किया?

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है? अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं.

Live: My interaction with the press regarding the threat to national privacy by GOI’s Pegasus spying. https://t.co/dRiBrQynWk