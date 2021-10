'पार्टी कम, सर्कस ज्यादा है...', शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्ष तलाश रही कांग्रेस पर कसा तंज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस, राहुल गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा. इतना ही नहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को सर्कस बता दिया. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस पार्टी कम है, सर्कस ज्यादा है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस पार्टी कम है, सर्कस ज्यादा है. कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है. सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं. राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं हूं. लेकिन मुख्यमंत्री हटाना होता है, तो हटा देते हैं. अच्छी खासी पंजाब की सरकार चल रही थी. कैप्टन को ही निपटा दिया राहुल गांधी ने. ले आए चन्नी साहब को. अध्यक्ष बना दिया सिद्धू को. सिद्धू ने कहा, हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे.

#WATCH Congress has become a circus. It has no president. Sonia Gandhi is interim president. Rahul Gandhi says he's not president but he removed Captain (Amarinder Singh) who was running govt smoothly in Punjab. Its leadership has no control over the party:MP CM SS Chouhan(16.10) pic.twitter.com/iGbRrvj5me