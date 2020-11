कांग्रेस नेता अहमद पटेल की कोरोना से तबीयत बिगड़ी, मेदांता के ICU में भर्ती

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की तबीयत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें मेट्रो अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वो आईसीयू में है. अहमद पटेल अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमित हुए थे.

एक अक्टूबर को अहमद पटेल ने ट्विटर के जरिए कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी. राज्यसभा सांसद ने ट्वीट किया था, 'जांच में मेरे कोविड 19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. मैं हाल में अपने संपर्क में आए लोगों से आग्रह करता हूं कि वे खुद को अलग कर ले.'

I have tested positive for Covid19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate