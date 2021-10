'छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता...', बदलाव की आहट पर बोले CM भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता. दोनों राज्यों में बहुत फर्क है. सीएम बघेल ने ये बातें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के 'छत्तीसगढ़ पंजाब बनने वाला है' बयान पर कहीं हैं.

25 विधायकों के दिल्ली जाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि जो विधायक दिल्ली गए हैं, वो जाने को स्वतंत्र है, घूमकर आ जाएंगे. वहीं, तमाम बयानों के बीच कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. यहां काफी समय से नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है.

Chhattisgarh can never become Punjab...: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on BJP leader and former CM Dr. Raman Singh's statement "Chhattisgarh becoming Punjab." pic.twitter.com/GZX3Agv3Z9