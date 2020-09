ओवैसी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- हमें नहीं चाहिए सेकुलर का सर्टिफिकेट

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने चुनाव से जुड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. इस बीच ओवैसी की पार्टी पर गैर-सेकुलर होने का आरोप लग रहा है. कई पार्टियों ने एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की बी-टीम कहा है. इस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सेकुलर पार्टियों की ओर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.

असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा, सेकुलर पार्टियों का दिया सर्टिफिकेट बिल्कुल प्रभावित नहीं करता. ऐसी पार्टियां मंदिर के लिए ईंट भेजती हैं और शिवसेना के साथ गठबंधन वाले दल बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने के लिए श्रेय लेते हैं. ये दल यूएपीए बनाने में मदद करते हैं लेकिन मुझे 'बी-टीम' कहते हैं.

Spoke to @javedmansari about @aimim_national's #BiharElections plans & why certificates from secular parties don't affect me They send bricks for mandir, take credit for opening Babri's locks ally with Shiv Sena & help enact UAPA but sure I am the "B-Team" https://t.co/FrGQRL9tMQ