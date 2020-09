झारखंड: अजय कुमार की कांग्रेस में वापसी, बालमुचू-भगत की जॉइनिंग भी संभव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पूर्व प्रवक्ता और झारखंड कांग्रेस (जेपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार कांग्रेस में फिर लौट आए हैं. 2019 में हार के बाद उन्होंने 9 अगस्त को पार्टी छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे. जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में वापस कराया है. अटकलें ये भी हैं कि अजय कुमार की वापसी के साथ ही जेपीसीसी के दो पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू और सुखदेव भगत की घर वापसी का रास्ता लगभग साफ है.

अजय कुमार ने एक ट्वीट में लिखा है कि उनकी अंतरात्मा से ऐसी आवाज आई जिससे वे दोबारा कांग्रेस में लौटने को मजबूर हो गए. कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया है, इससे भी उन्हें कांग्रेस में वापसी की प्रेरणा मिली है. यह कांग्रेस पार्टी ही है जो आम लोगों के सरोकारों के लिए खड़ी होती है. अजय कुमार की घर वापसी का कई नेताओं ने स्वागत किया है.

अजय कुमार की वापसी तो हो गई है लेकिन अभी यह तय नहीं है कि उन्हें झारखंड में संगठन का काम दिया जाएगा या वे अपने प्रवक्ता वाले रोल में नजर आएंगे. अजय कुमार की वापसी के बाद कई अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है. कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति-एक पद की नीति पर भरोसा करती है. झारखंड में फिलहाल दो मंत्री संगठन के काम में लगे हैं. जेपीसीसी के अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव वित्त के कैबिनेट मंत्री हैं. दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के नेता अखिर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं.

