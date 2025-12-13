गेट खोलने से किया इनकार, रखी शर्त, चर्चित Youtuber को उठाकर ले गई पुलिस

प्रसिद्ध यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार ‘सवुक्कू’ शंकर को शनिवार सुबह चेन्नई पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने सवुक्कू शंकर के साथ उनकी टीम के पांच अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लिया है. गिरफ्तारी के बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

यूट्यूबर ने दरवाजा खोलने से किया था इनकार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह जब जांच अधिकारी शंकर के आवास पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया.

पुलिस का दावा है कि शंकर ने शर्त रखी कि पहले पुलिस उनके वकीलों से बात करे, उसके बाद ही वे दरवाजा खोलेंगे. इसी दौरान मौके पर मौजूद दो पुलिस अधिकारियों और शंकर के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने और वारंट दिखाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वकील उचित तरीके से विवरण मांगें. अधिकारियों ने यह भी कहा कि पुलिस को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से रोका नहीं जाना चाहिए.

गिरफ्तारी से पहले सवुक्कू शंकर ने जारी किया था वीडियो

गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही सवुक्कू शंकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें एक 'झूठे' मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. शंकर के अनुसार, यह मामला एक फिल्म निर्माता द्वारा दर्ज कराया गया है.

अपने वीडियो में शंकर ने बताया कि अक्टूबर के अंत में पुलिस ने उन्हें समन जारी किया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था. उन्होंने कहा कि संबंधित फिल्म निर्माता कभी उनके कार्यालय नहीं आया और न ही उन्होंने किसी वीडियो को हटाने के बदले उससे पैसे मांगे थे. शंकर ने पुलिस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया.

सवुक्कू ने लगाए गंभीर आरोप

शंकर का आरोप है कि पुलिस यह दावा कर रही है कि उन्होंने और उनकी टीम ने फिल्म निर्माता के साथ मारपीट की और उससे दो लाख रुपये छीन लिए, साथ ही एक मानहानिकारक वीडियो हटाने के बदले मोटी रकम की मांग की. शंकर ने कहा कि ये सभी आरोप पूरी तरह से गढ़े हुए हैं और ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई एक वरिष्ठ अधिकारी के इशारे पर की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है.



