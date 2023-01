Wrestler Protest: आधी रात तक चली मैराथन बैठक खत्म, खिलाड़ियों के साथ आज फिर होगी खेल मंत्री की मीटिंग

भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन भी जारी है. प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए. धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती हम धरने पर बैठेंगे. किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा. उधर, धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का भी समर्थन मिला है. विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

Live Update:

- खेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहलवानों से बातचीत बहुत अच्छी रही. बताया जा रहा है कि आज सुबह एक बार फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों के साथ बैठक करेंगे. शिकायतकर्ता पहलवान सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर अपना पक्ष आपसी चर्चा के बाद रखेंगे.

- खेल मंत्री के साथ करीब पौने चार घंटे तक चली बैठक खत्म हो गई है. इस दौरान खेल मंत्री ने पहलवानों से कहा है कि वह धरना खत्म कर दें और वापस कैंप में चले जाएं. कुश्ती संघ कल दोपहर तक खेल मंत्रालय को जवाब सौंपेगा.

-भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने मामले में कहा कि मैं सदस्यों के साथ पहलवानों के वर्तमान मामले पर चर्चा कर रही हूं और हम सभी के लिए एथलीटों का कल्याण और भलाई IOA की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम एथलीटों से अनुरोध करते हैं कि वे आगे आएं और अपनी समस्याओं को हमारे साथ रखें. हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच सुनिश्चित करेंगे.

-सूत्रों की मानें तो बृजभूषण सिंह ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है.

-सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्रालय की तरफ से बृजभूषण सिंह को महासंघ अध्यक्ष पद से 1 दिन में इस्तीफा देने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि मंत्रालय की तरफ से फोन करके उन्हें निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा गया है कि अगर वह ऐसान नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा.

-कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने आजतक से खास बात की और कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित हैं. चंद वही खिलाड़ी हैं जिनका करियर खत्म हो चुका है. वह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं. मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं. जब कुछ किया नहीं तो किसी बात का डर नहीं है.

-भारतीय खेल प्राधिकरण के डीजी संदीप प्रधान भी अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंच गए हैं.

-बताया जा रहा है कि खिलाड़ी यहां डिनर करने के साथ-साथ खेल मंत्री से अपनी शिकायतों पर बातचीत कर रहे हैं.

-खेल मंत्री से मिलने वाले खिलाड़िओं में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबिता फोगाट, सत्यव्रत और अंशु मलिक शामिल हैं.

-प्रदर्शन कर रहे सभी पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पहुंच गए हैं.

-खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज रात दिल्ली आकर खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे. बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी पहलवानों को रात 10 बजे डिनर पर बुलाया है. मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के आरोप संगीन हैं. उनकी जांच की जाएगी. खेल महासंघ को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब देने को कहा गया है.

