इंटरव्यू के लिए निकली, नहीं लौटी घर... त्रिची के जंगल में मिली युवती की जली हुई लाश

तमिलनाडु के त्रिची जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 22 वर्षीय एक युवती नौकरी के लिए इंटरव्यू देने घर से निकली थी. मगर, जंगल में युवती की जली हुई लाश मिली. मृतका श्रीनिवासपुरम की रहने वाली थी और हाल ही में उसने एमएससी गणित की पढ़ाई पूरी की थी. गुरुवार को उसने परिवार को बताया था कि वह एक इंटरव्यू देने जा रही है, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी.

जंगल से बरामद हुआ जला हुआ शव

युवती के शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने युवती की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की, जिसमें उसका सिग्नल सनमंगलम के जंगल क्षेत्र में मिला. इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में एक महिला का जला हुआ शव मिला है.

शव की पहचान उसी लापता युवती के रूप में हुई. पुलिस ने शव को जिला सरकारी अस्पताल भेजा. जब पीड़िता की मां ने बेटी के जले हुए शरीर को देखा तो वह फूट-फूट कर रो पड़ीं.

पुलिस जांच जारी, राजनीति में उठे सवाल

घटना की जांच सिरुगनूर पुलिस ने शुरू कर दी है. वहीं, इस हृदयविदारक वारदात पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. राज्य के भाजपा नेता विनोज पी. सेल्वम ने डीएमके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार चुप है. उन्होंने पूछा, क्या सोई हुई डीएमके सरकार किसी मां की इस दर्दनाक पुकार का जवाब देगी?

