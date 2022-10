कोलकाता: धरने पर बैठे TET अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, शुभेंदु ने पूछा- बंगाल है या हिटलर का जर्मनी? 

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के साल्ट लेक में शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे टीईटी 2014 पास अभ्यर्थियों को जबरन उठा दिया गया. इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है. इसको लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है.

कोलकाता में शिक्षा बोर्ड के बाहर ये आंदोलनकारी अभ्यर्थी बीते कई दिनों से सीधी भर्ती की अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और अयोग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने आठ साल पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए क्वालीफाई किया था, लेकिन वे साक्षात्कार के दो सेटों को पार करने में असफल रहे.

शुभेंदु ने पूछा- हिटलर का जर्मनी है क्या?

वहीं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है. पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मौजूदा हालात चिंतानजक हैं. उन्होंने कहा कि राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने परे बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाने के लिए बल प्रयोग किया. ये पश्चिम बंगाल है या हिटलर का जर्मनी?

#WATCH | West Bengal: Police detains TET (Teacher Eligibility Test) 2014 qualified students, who were protesting against the state govt outside the education board’s office in Kolkata’s Salt Lake pic.twitter.com/N8zucFCVUN