सियासी हिंसा पर राज्यपाल ने घेरा तो ममता बोलीं- बंगाल में आए बाहरी गुंडे

पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी घमासान जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में जुबानी जंग फिर तेज हो गई है. एक तरफ राज्यपाल ने कहा है कि सियासी हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले राज्य में बाहरी गुंडों को लाया जा रहा है, जो शांति भंग करने की फिराक में हैं.

कूच बिहार जिले में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने की घटना के बाद राज्यपाल ने कहा कि मैं राज्य सरकार को हमेशा से कहता रहा हूं कि कानून-व्यवस्था को राजनीति से अलग रखा जाए. उन्होंने कहा कि यहां कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जो सच में ऐसा कर रहे हैं. हमें सियासी हिंसा को रोकना चाहिए.

राज्यपाल ने कहा कि, राज्य में हिंसा के बिना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ करूंगा. मुझे नतीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ कानून और वोटर की संतुष्टि को कायम रखना है.

