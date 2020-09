ममता का निर्देश- चारों ओर से खुला रखें दुर्गा पूजा के पंडाल, मास्क लगाना जरूरी

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर कुछ खास निर्देश दिए. अगले महीने दुर्गा पूजा शुरू हो रही है और बंगाल में इस पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है. पंडालों में श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा लगता है. ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण न फैले, इसे देखते हुए ममता बनर्जी ने कुछ खास निर्देश दिए हैं.

ममता बनर्जी ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडाल चारों ओर से खुले होंगे. पंडाल के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे. जो लोग पंडाल में आएं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. पूजा के दौरान या पंडाल में आने के समय आपसी दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा. पंडाल में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी.

Durga Puja committees to get Rs 50,000 each as a grant from the state government. 80,000 hawkers to receive one-time grant of Rs 2000 ahead of Durga Puja: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/AxwKAA6W6w