श्रीनगर में हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी की गोली मार कर की हत्या, टीवी डिबेट में रखते थे कश्मीर की बात

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार शाम हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई. हमले के तुरंत बाद बाबर कादरी को अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उनकी मौत हो गई.

बाबर कादरी जम्मू-कश्मीर ही नहीं देश भर में जाना पहचाना नाम थे. उन्हें टीवी डिबेट में अक्सर देखा जाता था. गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया. बाबर कादरी ने अपने एक अंतिम ट्वीट में खुद की जान को खतरा बताया था.

Jammu and Kashmir: Visuals from the residence of advocate Baber Qadri who has been shot dead by unidentified terrorists in Hawal area of Srinagar. https://t.co/I5muH572iB pic.twitter.com/UI0WUL66JQ