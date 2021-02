Weather Forecast: बीते हफ्ते त्रासदी झेल चुके उत्‍तराखंड में अगले हफ्ते फिर मौसम बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग ने शनिवार 20 फरवरी को राज्‍य में अगले हफ्ते तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा. चमोली जनपद के लिए फरवरी के अंतिम सप्‍ताह में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है.

मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 25 से 28 फरवरी तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 25 व 26 फरवरी को चमोली जनपद में कहीं-कहीं 1-2 सेमी तक बारिश और 10-20 सेमी तक बर्फबारी हो सकती है. 27 से 28 फरवरी तक जनपद में कहीं-कहीं पर 2-3 सेमी बारिश और 20-30 सेमी तक बर्फबारी होने की भी संभावना है.

Weather forecast for Uttarakhand dated 20-02-2021



In association with Western Disturbance, spell of rainfall (1-2 cm)/snowfall (10-20 cm) and thunderstorm accompanied with lightning & hail is likely to occur during 25th-26th February and rainfall (2-3 cm)/snowfall (20-30 cm) and