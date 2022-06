Monsoon Update: हो गया कन्फर्म! इन राज्यों में अगले 5 दिन झमाझम बारिश, मॉनसून पर भी गुड न्यूज

Monsoon Update, IMD Prediction: दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के राज्यों को इन दिनों मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने मॉनसून को लेकर गुड न्यूज दी है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूर्व गोवा, कोंकण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है. वहीं, मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है.

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अगले 5 दिनों के तक पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, बिहार और झारखंड में अगले दो दिनों तक बारिश हो सकती है.

Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of central Arabian sea, entire Goa, some parts of Konkan and some more parts of Karnataka. pic.twitter.com/JU5remwZsH