Weather Today: यूपी से पंजाब तक कोहरे का अटैक, दिल्ली में गिरा पारा, जानें आज का मौसम

Weather Forecast Today 5 Feb 2022: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया है. वीकेंड पर घने कोहरे (Dense Fog) के चलते सुबह के समय विजिबिलिटी जीरो के बराबर रही. राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बाद घने कोहरे से साफ है कि दिल्लीवालों को अभी सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत के कई हिस्सों मे बारिश और औलावृष्टि हुई है. अमूमन फरवरी के महीने में माना जाता है कि ठंडे मौसम की विदाई शुरू हो जाती है, लेकिन एक इस महीने का एक सप्ताह बीतने तक ठंड से राहत देखने को नहीं मिली है.

#WATCH | Delhi woke up to dense fog this morning. Visuals from Dhaula Kuan.



As per IMD, the national capital will experience 'dense fog' today with the minimum temperature being 6 degrees Celsius. pic.twitter.com/en5MNgknEP — ANI (@ANI) February 5, 2022

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बारिश के बाद ठंड (Cold) और कोहरे से राहत नहीं मिली है. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान में कोहरा (Fog) छाया है.

#WATCH | Dense fog engulfs Delhi this morning. Visuals from IGI Airport.



As per Delhi Airport's update issued at 7:26 am, while landing & take-offs continue, flights that are not CAT IIIA compliant may get affected. Passengers are requested to contact the airline concerned. pic.twitter.com/2vaTB00pnb — ANI (@ANI) February 5, 2022

आईएमडी ने कहा कि सुबह साढ़े आठ बजे सफदरजंग वेधशाला में दृश्यता यानी विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड की गई जबकि, पालम वेधशाला में दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई. इसके अलावा पंजाब के अमृतसर, भटिंडा, हिसार में 50 मीटर तक विजिबिलिटी (Visibility) पहुंच. जबकि भिवानी में 25 मीटर विजिबिलिटी रही.

Observations of 0830 hrs IST, shows Dense fog is persisting over Delhi (Palam 50m & Safdarjung 100m).

Dense to very dense fog over Punjab (Bhiwani 25m; Amritsar, Bhatinda, Hisar 50)

Dense fog over Uttar Pradesh (Agra 50m, Lucknow 100m) — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 5, 2022

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शून्य से 50 मीटर के बीच दृश्यता होने पर कोहरा 'बेहद घना', 51 से 200 मीटर दृश्यता के बीच 'घना', 201 से 500 के मीटर दृश्यता के बीच 'मध्यम' और 501 से 1000 के बीच दृश्यता होने पर कोहरे को 'हल्का' माना जाता है.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार यानी 5 फरवरी की सुबह घने कोहरे के बीच न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिन में हल्का कोहरा छाए रहने और अधिकतम तापमान के 18 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.