Weather Today: MP से राजस्थान तक शीतलहर, इन राज्यों में बारिश की संभावना, जानें देशभर का मौसम

Weather Update Today: पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है. जिसके चलते मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है.

उत्तर भारत के मौसम की जानकारी

पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है. इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है. जबकि देश की राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) यानी 31 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. दिल्ली में तेज हवाओं की वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी.

मध्य प्रदेश में शीतलहर का येलो अलर्ट

मध्‍य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है. जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, राज्य की राजधानी भोपाल का आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. भोपाल में आज पूरे दिन कोहरा छाया रहेगा.

कितना तापमान रहने का अनुमान?

मौसम विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ में पारा 9 डिग्री तक रहेगा है. वहीं, मैक्सिमम टेम्प्रेचर के 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान साफ रहेगा. उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा. लखनऊ की बात करें तो यहां भी ठंड जारी रहेगी. आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सतका है.

अपने शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान जानने के लिए यहां क्लिक करें.

मौसम और ठंड से जुड़े आज के अन्य अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें

पहाड़ी इलाकों के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लेह का मिनिमम टेम्प्रेचर माइनस 12 डिग्री और मैक्सिमम टेम्प्रेचर माइनस 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. यहां हल्दी बर्फबारी हो सकती है. शिमला में आज का मिनिमम टेम्प्रेचर 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मैक्सिमम टेम्प्रेचर के 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Himachal Pradesh | The locals and tourists in Shimla are facing problems due to heavy snowfall



"My car is covered in snow for over a week now. Roads are slippery & driving is extremely difficult on these roads. Houses are covered in the snow," said a local resident pic.twitter.com/JGV7C4jkPA