Weather Updates: उत्तर भारत में शीतलहर, धुंध से कई ट्रेनें लेट, लद्दाख में जमी नदी, जानें कब मिलेगी ठंड से राहत

राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर शीतलहर का कहर लोगों के लिए परेशानी बन चुका है. शुक्रवार की सुबह यहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार को 3.8 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विभाग के मुताबिक सर्द, शुष्क पश्चिमी हवाओं के मैदानी इलाकों में बहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. साथ ही घने कोहरे के कारण भी विजिबिलिटी कम हो गई.

विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि घने कोहरे के कारण शुक्रवार को 27 ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

27 trains are running late on 29th January, due to low visibility and other operational reasons: Chief Public Relations Officer (CPRO), Northern Railway (NR)

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक शुक्रवार की सुबह दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, यहां हवा की गुणवत्ता (AQI) का स्तर 346 दर्ज किया गया.

Delhi remains enveloped in a layer of fog; visuals from near Civil Lines



India Meteorological Department (IMD) has predicted a minimum temperature of 5°C and a maximum temperature of 21°C for today. pic.twitter.com/3n2FMaMWqh