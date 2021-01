गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटने लगे किसान, देर रात बैरंग लौटी पुलिस

गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं. हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग-अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया है. वहीं, यूपी गेट पर पुलिस और किसानों के बीच रस्साकशी का दौर घंटों चला. हालांकि रात करीब एक बजे पुलिसबल को बैरंग वापस लौटना पड़ा. फिलहाल बॉर्डर से सभी पीएसी जवानों को क्यों हटाया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है.

26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिती बनी हुई थी. प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया. वरना इससे पहले बॉर्डर होने के कारण दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था.

Uttar Pradesh police and Provincial Armed Constabulary (PAC) deployed at Ghazipur border since yesterday evening, leaves the protest site in police and PAC vehicles. pic.twitter.com/SSYnnRczdZ