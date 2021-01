Weather Update: यूपी-बिहार में ठंड से नहीं राहत, कोहरे के कारण 10 ट्रेनें लेट, जानें मौसम का हाल

जनवरी के आखिर में भी उत्तर भारत में कोहरे (Fog) और ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर (Cold Wave) और कोहरा ठंड का सबब बना हुआ है. कोहरे (Dense Fog) के चलते विजिबिलटी काफी कम दर्ज हो रही है, जिसका असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है.

उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान (Temperature) सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अधिकतर इलाके घने कोहरे (Dense Fog) की चादर में लिपटे हैं. जबकि, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में हल्के से मध्यम कोहरा छाया हुआ है.

Fog observed at 0530 IST of 30.01.2021:

Dense to very dense fog reported at isolated pockets of Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim.

Shallow to Moderate fog observed at isolated pockets over northwest Madhya Pradesh, Jharkhand and interior Odisha. pic.twitter.com/IzmjwKFzTd

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 30, 2021

कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है. नॉर्दन रेलवे के मुताबिक आज यानी 30 जनवरी 2021 को सुबह के समय कोहरे की वजह से कम से कम 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फरवरी के पहले सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से पहाड़ों पर फिर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है.

10 trains are running late on 30th January, due to low visibility and other operational reasons: Chief Public Relations Officer (CPRO), Northern Railway (NR)

दिल्ली में सामान्य से कम पारा

दिल्ली में शीतलहर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है. भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान (IMD) के अनुसार जब मैदानी भाग में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 4 डिग्री तक गिर जाता है तो शीतलहर की घोषणा होती है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा था कि शनिवार को भी शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. वहीं, हवा में प्रदूषण का स्तर (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है.

Delhi's overall air quality in 'very poor' category, with overall AQI standing at 375: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)

वहीं, बिहार में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) का कहर लगातार जारी है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, गाड़ियों की रफ्तार पर भी कोहरा का असर पड़ रहा है. राज्य का अधिकतर हिस्‍सा भीषण ठंड की चपेट में है.

मुंबई के तापमान में गिरावट

मुंबई के भी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. शहर के सांताक्रूज मौसम विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान गिरा है. हालांकि, आगामी 2 दिनों में तापमान बढ़ने के आसार हैं.