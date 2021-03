Weather Forecast: उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें आज कहां होगी बारिश और कहां बर्फबारी

Weather forecast: देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. 17 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के प्रभावित होने की संभावना है. मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है.

आज इन राज्यों में बारिश की संभावना

जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पश्चिमी भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं, बिहार में आज मौसम साफ रहेगा.हालांकि, यहां अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव नजर आ सकता है.

over the Western Himalayan region (Jammu & Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand ) on 17th & 18th March and over adjoining plains of northwest India on on 18th & 19th March, 2021.