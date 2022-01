Weather Today: जनवरी में मॉनसून जैसी बारिश, दिल्ली में टूटा 22 साल का रिकॉर्ड! जानें मौसम अपडेट्स

Delhi Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर समेत उत्‍तर भारत के ज्‍यादातर हिस्‍सों में जनवरी के महीने में मॉनसून के मौसम जैसी बरसात हो रही है. दिल्‍ली और इससे सटे इलाकों में आज (रविवार) लगातार दूसरे दिन भी रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में फिलहाल ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तरी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, लोदी रोड, पूर्वी-दिल्ली, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में कुछ ही घंटों में हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी से लेकर मध्यम तीव्रता की बारिश होगी. IMD ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में10 जनवरी तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना जताई है.

09/01/2022: 06:40 IST; Light intensity rain/drizzle to moderate rain would occur over and adjoining areas of isolated places of North Delhi, South-East Delhi, NewDelhi, Lodi road, East-Delhi, Yamunanagar, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Gohana, Gannaur, Sonipat, — RWFC New Delhi (@RWFC_ND) January 9, 2022

दिल्ली में जनवरी में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड

दिल्ली में शनिवार को 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, सफदरजंग वेधशाला ने शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो जनवरी महीने में पिछले 22 साल में सबसे ज्यादा है. वहीं, पालम में मौसम केंद्र ने शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में 47.6 मिमी बारिश दर्ज की. इससे पहले दिल्ली में जनवरी महीने में एक दिन में सर्वाधिक बारिश 1999 में 46 मिलीमीटर दर्ज की गई थी.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from GT Karnal road pic.twitter.com/lwYriYAhwu — ANI (@ANI) January 9, 2022



दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार

साथ ही करीब दो महीन से बिगड़ी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है. बता दें कि एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

Delhi's air quality improves to 'Satisfactory' category with Air Quality Index (AQI) standing at 90, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India pic.twitter.com/VZU8Fu0bMe — ANI (@ANI) January 9, 2022



भारी बारिश से कई जगह जलजमाव

दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के कारण प्रहलादपुर पुल, रिंग रोड और मंडावली समेत राजधानी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया.

मौसम पूर्वानुमान (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में 9 जनवरी को भी बारिश (Rain) की गतिविधियां जारी रहेंगी. शहर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान जताया है.