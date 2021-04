Weather Forecast Live Updates: मराठवाड़ा-विदर्भ-छत्तीसगढ़ में मिलेगी गर्मी से राहत, हो सकती है बारिश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Forecast Live Updates: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. आज यानी 9 अप्रैल को हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है.हाल ही के सैटेलाइट इमेजरी से दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक तीव्र पैच दिखाई दे रहा है, जिससे एक ही क्षेत्र में अगले 2-3 घंटे में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की / तेज हवाओं के चलने की संभावना बनी हुई है. आइए जानते हैं देशभर में आज कैसा मौसम रहेगा, कहां कितना दर्ज होगा तापमान.



IMD ने यह जानकारी दी है कि आने वाले सप्ताह में पूर्वोत्तर राज्यों में हर दिन गरज और बिजली के साथ 30 से 40 kmph की गति से हवा के चलने की संभावना जताई जा रही है. साउथ असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं.



पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आज हो सकती है ओलावृष्टि:

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते की शुरूआत में पूर्वी भारत में गरज और बिजली के साथ 30 से 40 kmph की गति से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है. आज और कल यानी 9 और 10 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे स्थित हिस्सों में 50 से 60 kmph की गति से हवा चलने के साथ ही ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है.



स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी, जौनपुर और उत्तर प्रदेश के चंदौली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है.

Recent Satellite imagery shows an intense patch over southeast Uttar Pradesh leading to possibility of Thunderstorm/lightening/gusty winds at isol places during next 2-3 hours over the same area. Kindly visit IMD's nowcast page for updates at https://t.co/Tx4GDKkBgW @ndmaindia pic.twitter.com/0YzbFXPwE6