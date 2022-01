Weather Forecast Today: कोहरे-ठंड के बीच दिल्ली में बारिश का अनुमान, उत्तराखंड से कश्मीर तक पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

@Indiametdept, Weather Forecast: नए साल के पहले ही हफ्ते में लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं. उत्तर भारत (North India Weather) के अधिकतर राज्यों में दिन में धूप खिलने के बाद भी सर्द हवाओं के कारण कंपाने वाली ठंड का अहसास हो रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले 5-6 दिनों में ठिठुरन वाली सर्दी और सताएगी. हालांकि, 03 जनवरी के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत में तीव्र शीतलहर (Cold Wave) से मामूली राहत मिलने का अनुमान है. लेकिन, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) के कारण मौसमी गतिविधियों में बदलाव होगा.

मौसम विभाग के अनुसार, 04 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ों पर बर्फबारी (Snowfall) और हल्की बारिश (Light Rain) हो सकती है. जिससे मैदानी इलाकों के तापमान (Temperature) में भी गिरावट आएगी. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में 7 जनवरी के बाद एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलेंगी.

Prayagraj in Uttar Pradesh witnesses dense fog & cold wave, as predicted by the Indian Meteorological Department



(Data Source: IMD) pic.twitter.com/ooGRG6yvrC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 2, 2022

उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे की मार

मौसम विभाग के अनुसार, बीते दो दिनों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. ठंडी हवाओं के बीच दिन की शुरुआत घने कोहरे (Dense Fog) के साथ हो रही है. राजधानी लखनऊ और आस-पास के इलाके सुबह से ही कोहरे की गिरफ्त में हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले सप्ताह के अंत तक तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

Cold wave & dense fog witnessed in Varanasi, Uttar Pradesh



"Cold will come & go, but celebrating #NewYear, visiting the Kashi Vishwanath corridor & bathing in the Ganga River is very fortunate," says a visitor pic.twitter.com/YjXWrZNJPG — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 2, 2022

दिल्ली के मौसम की जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है. कोहरे और ठंड के बीच दिल्ली में 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक रह सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग (IMD) ने 5 और 6 जनवरी को दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

Auto drivers sit near the fire to comfort themselves on a cold winter morning in Delhi. "With night curfew in place, we are not getting enough passengers. Our daily income has been affected due to the curfew," said an auto-driver. pic.twitter.com/O7bL8PS2xs — ANI (@ANI) January 2, 2022

यूपी से लेकर पंजाब कर सर्दी का सितम

उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है. जनवरी के महीने की शुरुआत से ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ठंड से ठिठुर रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले कुछ दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है.

Dense fog & cold wave hits Moradabad, Uttar Pradesh



"We drive slow & are facing a lot of problems, as there are a lot of potholes & we have no visibility due to the fog," says a commuter pic.twitter.com/rWEBdRHwhD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 2, 2022

मौसम विभाग (Weather Prediction) के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 से 7 जनवरी के दौरान हल्की बारिश (Light Rain)होने की संभावना है. वहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थानों पर 06 और 07 जनवरी के दौरान मौसम (Mausam) बदलने की संभावना है.

Ayodhya in Uttar Pradesh witnesses dense fog as cold wave hits pic.twitter.com/5w0YjmBPZC — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 2, 2022

7 जनवरी के बाद और बढ़ेगी ठंड

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 5 से 7 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है. इस दौरान पहाड़ों पर भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है. जिससे मैदानी राज्यों में एक बार फिर बर्फीली हवाएं (Cold Wave) चलेंगी. ऐसे में कड़ाके की ठंड और बढ़ने के आसार हैं.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

3 जनवरी तक चलेगी शीतलहर

IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत में तीन जनवरी तक शीतलहर (Cold Wave) से भीषण शीतलहर चलने का अनुमान जताया है. मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में शीतलहर की प्रकोप जारी है. उत्तरी हवा चलने से ठिठुरन का अहसास ज्यादा हो रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अभी कोहरा छाने के साथ ठिठुराने वाली सर्दी का दौर जारी रहेगा.