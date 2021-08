अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को दिखाई हरी झंडी, देश में 75 जगहों पर हो रही आयोजित

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को हरी झंडी दिखाई. फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 देश के 75 जगहों पर आयोजित की जा रही है. उन्होंने बताया कि फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत 2 अक्टूबर तक देश भर के 744 जिलों, हर जिले के 75 गांवों और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएगी. फिट इंडिया फ्रीडम रन के माध्यम से 7.50 करोड़ से अधिक युवाओं और नागरिकों के दौड़ में शामिल होने की संभावना है.





महाराष्ट्र: फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस दौड़ में 40 NSG कमांडो ने हिस्सा लिया.

Maharashtra: Fit India Freedom Run 2.0 flagged off from Gateway of India in Mumbai. 40 NSG (National Security Guard) Commandos are participating in the run. pic.twitter.com/3OEDN4EGkG