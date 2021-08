त्रिपुरा: पत्थरबाजी में कई TMC नेता घायल, अभिषेक ने BJP पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में अपनी सियासी जमीन तलाश रहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया है. शनिवार को टीएमसी का त्रिपुरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम था. लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले पर पत्थर बरसाए गए. इस घटना में कई नेता घायल हुए हैं. घटना के तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगा दिया है. जोर देकर कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए थे.

टीएमसी काफिले पर हमला, बीजेपी पर आरोप

बताया गया है कि त्रिपुरा के ढलाई इलाके में टीएमसी नेताओं पर हमला किया गया. ये हमला तब किया गया जब टीएमसी के देबांशु भट्टाचार्य और सुदीप राहा कार्यक्रम में जा रहे थे. देबांशु ने बताया कि टीएमसी की टीम गाड़ी में सवार थी, तब उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई थी. उस पत्थरबाजी में कई नेता घायल हो गए. इस घटना का जिम्मेदार बीजेपी को बताया गया है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा है कि त्रिपुरा में बीजेपी के गुंडों ने अपने असल रंग दिखा दिए हैं. टीएमसी पर ये हमला बीजेपी का गुंडाराज दिखाता है. ऐसी धमकियां और हमले आपकी सरकार की असंवेदनशीलता का प्रतीक है.

Democracy in Tripura under @BJP4India rule!



Well done @BjpBiplab for taking the state to new heights. pic.twitter.com/3LoOE28CpW