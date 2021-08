त्रिपुरा: ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला, TMC ने BJP पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हमले (Abhishek Banerjee convoy attacked) की खबर है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं ने किया. अभिषेक बनर्जी फिलहाल त्रिपुरा के दौरे पर हैं. टीएमसी पार्टी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है.

डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया है. जिसे TMC ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट किया. इसमें बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है, 'बीजेपी राज में त्रिपुरा में लोकतंत्र. सीएम बिप्लब देब का राज्य को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुक्रिया.'

Democracy in Tripura under @BJP4India rule! Well done @BjpBiplab for taking the state to new heights. pic.twitter.com/3LoOE28CpW

ट्वीट किए गए वीडियो में सड़क पर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं. उनमें से कुछ गाड़ी पर लाठी से हमला कर रहे हैं. त्रिपुरा TMC के ट्विटर अकाउंट पर कुछ और तस्वीरें भी शेयर की गई हैं. इनमें TMC के पोस्टर्स को फटा हुआ दिखा गया है. आरोप है कि यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है.

Shocking display of absolute hooliganism by the @BJP4Tripura government!



When it comes to BJP, ruthlessness and DISRESPECT FOR DEMOCRACY seems to be running the show.



You can keep trying but you cannot erase us from the hearts of the people of #Tripura! Shameful attempt. pic.twitter.com/rB8jHuREJu