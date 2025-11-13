scorecardresearch
 

खरगोश का शिकार कर रहे नाबालिग सहित दो की करंट से मौत, खेत मालिक ने कुएं में फेंके शव

17 साल का लड़का अपने दोस्त संग एक खेत के पास खरगोशों का शिकार कर रहा था, तभी वे एक अवैध बिजली की बाड़ के संपर्क में आ गए. इससे दोनों की करंगट लगने से मौत हो गई है.

कुएं से बरामद हुए शव.(Photo:ITG)
एक खेत में खरगोश का शिकार करने गए नाबालिग सहित दो लोगों की अवैध बिजली की बाड़ के संपर्क में आने से मौत हो गई. इस सनसनीखेज घटना के बाद खेत मालिक पर दोनों शवों को कुएं में फेंकने का भी गंभीर आरोप लगा है. तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले स्थित चेंगम के नजदीक का यह मामला है.  

यह घटना कुप्पनथम गांव में बाशा के खेत के पास हुई. मृतकों की पहचान समुंडी और एक 17 वर्षीय लड़के के रूप में हुई है. समुंडी और नाबालिग बाशा के खेत के पास खरगोशों का शिकार कर रहे थे.

इसी दौरान वे खेत की सुरक्षा के लिए लगाई गई अवैध बिजली की बाड़ (Illegal Electric Fence) के संपर्क में आ गए. करंट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बिजली का झटका लगने से हुई मौत को छिपाने के लिए उनके शवों को कुएं में फेंक दिया गया था. पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और खेत मालिक से पूछताछ कर सकती है.

---- समाप्त ----
