Rainfall Alert: तमिलनाडु में नहीं थम रही बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी के बीच चेन्नई में आज भी बंद स्कूल

Tamlinadu Heavy Rainfall: देश के दक्षिणी राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल बंद हैं. इस बीच मौसम विभाग ने बारिश से अभी राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है. बीते सप्ताह से रोज हो रही बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है. चेन्नई में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना भी है. IMD ने आज (सोमवार), 14 नवंबर को भी तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश की चेतावनी दी है.

बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, केरल तट से दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय के पास पहुंच सकता है. इसके अलावा 16 नवंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. ऐसे में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

A Low pressure area is likely to form over Southeast Bay of Bengal & neighbourhood around 16th November, 2022. Under its influence:



Widespread rainfall with heavy rainfall very likely at isolated places over Andaman & Nicobar Islands on 15th & 16th November 2022. pic.twitter.com/KVCoCeJN29