कांग्रेस का दामन छोड़ने वालीं सुष्मिता देव को TMC भेजेगी राज्यसभा

पिछले महीने अगस्त में कांग्रेस का दामन छोड़ने वालीं नेता सुष्मिता देव को अब ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. टीएमसी ने सुष्मिता को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है. उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है और ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी भी दे दी गई है.

कांग्रेस का दामन छोड़ने वालीं सुष्मिता देव को बड़ा मौका

टीएमसी ने ट्वीट में कहा है कि ममता बनर्जी का एक ही उदेश्य है कि महिलाएं सशक्त बनें, रानजीति में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी रहे. उनका ये कदम उस उदेश्य को पूरा करने में मददगार रहेगा. खुद सुष्मिता देव ने भी टीएमसी के इस फैसले पर खुशी जाहिर कर दी है. उन्होंने ममता को अपना नेता बताते हुए कहा है कि वे पूरी शिद्दत के साथ राज्यसभा में लड़ने वाली हैं.

We are extremely pleased to nominate @SushmitaDevAITC to the Upper House of the Parliament.@MamataOfficial's vision to empower women and ensure their maximum participation in politics shall help our society to achieve much more!