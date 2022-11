आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में FAR की बिक्री पर 7 नवंबर को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की बिक्री को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब इस मसले पर 7 नवंबर को फैसला आएगा. इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई यूयू ललित और बेला त्रिवेदी के नेतृत्व वाली जॉइंट बेंच ने की है. सीजेआई रिटायरमेंट से एक दिन पहले केस को लेकर निर्णय देंगे.



बता दें कि आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की बिक्री को लेकर लंबे समय से सुनवाई हो रही थी. FAR यानी जो एरिया प्रयोग नहीं हुआ है और जो अतिरिक्त एरिया है. CJI UU ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. वे काफी पहले से आम्रपाली हाउसिंग से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के अप्रयुक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की बिक्री के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, ताकि कंपनी की रुकी हुई परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके. FAR एक बिल्डिंग के कुल फ्लोर एरिया (ग्रोस फ्लोर एरिया) का अनुपात उस भूमि के टुकड़े के आकार से है, जिस पर इसे बनाया गया है. CJI का 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिवस रहेगा, क्योंकि 8 नवंबर को कोर्ट में छुट्टी रहेगी.

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत

हालांकि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ ने अप्रयुक्त FAR की बिक्री का विरोध किया है, जबकि कोर्ट के रिसीवर और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि ये ग्रुप की रुकी हुई परियोजनाओं के लिए पैसे एकट्ठा करने में मदद करेगा.

वेंकटरमणि ने पहले बेंच को बताया था कि रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी. घर खरीदारों के भुगतान के बावजूद लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी पैसे की तुलना में एकत्र की गई राशि बहुत कम होगी, इसलिए कंपनी को अप्रयुक्त एफएआर बेचने की जरूरत होगी.

कोर्ट ने कंपनी के दो पूर्व सीएमडी को दी थी राहत

22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा और रियल एस्टेट फर्म के पूर्व निदेशक शिव प्रिया को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया था. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने विशेष सुनवाई की थी और शर्मा को अंतरिम जमानत पर जारी रखने की अनुमति दी थी. अनिल की मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के लिए सर्जरी होने वाली थी. कोर्ट ने उन्हें सर्जरी के लिए चेन्नई के एक अस्पताल जाने की अनुमति दी थी और कहा था कि प्रक्रिया के पांच दिन बाद उन्हें अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी.

शिव प्रिया को घर की दिवाली मनाने की छूट मिली थी

इसी तरह, कोर्ट ने शिव प्रिया को अंतरिम जमानत भी दी थी. उन्हें दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और कहा था कि 7 नवंबर तक निचली अदालत के सामने सरेंडर करना होगा. अन्यथा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. शर्मा और शिवा प्रिया दोनों 2018 में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग समेत विभिन्न अपराधों में गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं और लगभग चार साल जेल में बिता चुके हैं. दोनों पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है.

ग्रुप के खिलाफ केसों की चल रही है जांच

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 जुलाई, 2019 के फैसले में घर खरीदारों द्वारा दोहराए गए विश्वास को भंग करने के लिए दोषी बिल्डरों पर नकेल कस दी थी और रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) भूमि पट्टों को समाप्त करके आम्रपाली ग्रुप के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया था और इसे प्रमुख संपत्तियों से बाहर कर दिया था.

कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रियल्टी द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया था, जिससे आम्रपाली ग्रुप के 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों को फैसले से राहत मिली थी. प्रवर्तन निदेशालय के अलावा, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) भी रियल एस्टेट समूह के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न केसों की जांच कर रहे हैं.