'वसुधैव कुटुम्बकम में करते हैं विश्वास...', पीएम मोदी की पोप संग बैठक पर बोले दत्तात्रेय होसबाले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलना स्वाभाविक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात केवल 20 मिनट के लिए होनी थी, लेकिन यह करीब एक घंटे तक चली. बताया जा रहा है कि दोनों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और गरीबी को दूर करने सहित दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की.

जब इस मुलाकात को लेकर आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलना स्वाभाविक है. वैटिकन मान्यता प्राप्त है. हम इस बैठक का स्वागत करते हैं क्योंकि हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' (दुनिया एक परिवार है) में विश्वास करते हैं.''

