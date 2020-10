रिजर्व बैंक के गवर्नर कोरोना पॉजिटिव, कहा- आइसोलेशन में घर से करते रहेंगे काम

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी शेयर की है. वो एसिम्टोमैटिक हैं और ठीक हैं. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो लोग संपर्क में आए हैं वो आइसोलेशन में घर से काम करते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि आरबीआई में काम सामान्य रूप से चलेगा. मैं सभी डिप्टी गवर्नर व अन्य अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में हूं. हाल में शक्तिकांत दास ने कहा कि था कि कोरोना काल में देश की इकोनॉमी पर छाया संकट दूर होता दिख रहा है.

I have tested COVID-19 positive. Asymptomatic.Feeling very much alright.Have alerted those who came in contact in recent days.Will continue to work from isolation. Work in RBI will go on normally. I am in touch with all Dy. Govs and other officers through VC and telephone.