Rapid Rail: पुश बटन से खुलेंगे दरवाजे, बिजनेस क्लास कोच भी होंगे! रैपिड रेल में यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Rapid Rail Latest Updates: देश को जल्द ही पहली रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है. दिल्ली से मेरठ के बीच 82.5 किमी लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) पर जल्द ही ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी. आरआरटीएस को दुनिया का सबसे हाइटेक रैपिड रेल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. रैपिड रेल का ट्रायल शुरू हो चुका है और मार्च 2023 से ट्रेनें चलाई जाने की उम्मीद है. ऐसे में लोगों के बीच उत्सुकता है कि ये ट्रेनें कैसी होंगी. इनकी क्या खूबियां होंगी. चलिए जानते हैं रैपिड रेल के बारे में....

- आरआरटीएस ट्रेन के डिब्बों में बैठने के लिए आमने-सामने 2x2 सीटें होंगी. इसके अलावा, यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे.

- ऑटोमेटिक प्लग-इन दरवाजों के अलावा रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर चुनिंदा दरवाजों को खोलने के लिए पुश बटन होंगे. हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी. इसके एनर्जी की भी बचत होगी.

- आरआरटीएस ट्रेनों में विशाल, आरामदायक और झुकी हुई सीटें होंगी. इसके अलावा, बिजनेस क्लास का कोच भी होगा. हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास कोच होगा. इन विशेष कोच में प्लेटफॉर्म से ही एक विशेष लाऊंज के जरिए एंट्री होगी. इसके अलावा, हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगा.

Here is a peek at the construction activities at key stations on the Priority Section of the Delhi-Ghaziabad-Meerut #RRTS corridor. @MoHUA_India @ut_MoHUA @ADB_HQ @NDB_int pic.twitter.com/mZhfxVR0km