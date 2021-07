चीन संग तनातनी के बीच राजनाथ सिंह की पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग

चीन (China-India Standoff) संग जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने देश के दो पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी और शरद पवार संग एक अहम मीटिंग की. इस मीटिंग के जरिए सरकार द्वारा LAC की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है और कई तरह के संदेहों को दूर करने की कोशिश की गई. इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवने मौजूद रहे और दोनों की तरफ से एके एंटनी और शरद पवार के हर सवाल का जवाब दिया गया.

राजनाथ सिंह की पूर्व रक्ष मत्रियों संग अहम मीटिंग

जानकारी मिली है कि मीटिंग के दौरान दोनों शरद पवार और एके एंटनी को चीन की नीति को लेकर संदेह था, वहीं एलएसी पर जारी विवाद पर भी कई तरह के सवाल थे. ऐसे में इस मीटिंग के जरिए सरकार ने एक जरूरी संवाद स्थापित करने की कोशिश की जहां पर सेना प्रमुख और सीडीएस दोनों ने हर पहलू पर खुलकर बातचीत की. इस मीटिंग को लेकर सरकार या फिर शरद पवार और एके एंटनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with former defence ministers AK Antony and Sharad Pawar. The former defence ministers were briefed by Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat & Army Chief Gen Manoj Mukund Naravane on the ongoing conflict on the China border: Sources pic.twitter.com/E3TT4M6f48